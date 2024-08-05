Омск-Информ
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·Общество

Этот маршрут будет круговым и свяжет промышленную зону города с районом магазина «1000 мелочей».

Мэрия Омска объявила повторные торги по поиску частного перевозчика на новый автобусный маршрут № 206. Заявки от потенциальных участников ждут до конца лета. Конкурс, проводившийся месяц назад, был признан несостоявшимся ввиду отсутствия предложений со стороны перевозчиков.

О запуске нового кольцевого маршрута в середине июня сообщал заместитель главы департамента транспорта Сергей Фальковский. Чиновник пояснил, что маршрут создан по просьбе руководителей предприятий, расположенных в промышленной зоне города. Он будет проходить от улицы 1-я Учхозная через Маршала Жукова на улицу Маяковского с выездом возле магазина «1000 мелочей».

·Общество

Этот маршрут будет круговым и свяжет промышленную зону города с районом магазина «1000 мелочей».

Мэрия Омска объявила повторные торги по поиску частного перевозчика на новый автобусный маршрут № 206. Заявки от потенциальных участников ждут до конца лета. Конкурс, проводившийся месяц назад, был признан несостоявшимся ввиду отсутствия предложений со стороны перевозчиков.

О запуске нового кольцевого маршрута в середине июня сообщал заместитель главы департамента транспорта Сергей Фальковский. Чиновник пояснил, что маршрут создан по просьбе руководителей предприятий, расположенных в промышленной зоне города. Он будет проходить от улицы 1-я Учхозная через Маршала Жукова на улицу Маяковского с выездом возле магазина «1000 мелочей».