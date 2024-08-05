Омск-Информ
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·Политика

На должность планируется назначить первого заместителя Александра Маера.
Новым и.о. директора департамента строительства в мэрии Омска станет Александр Маер. Об этом сообщает «Город55».
Отметим, что Маер работает в департаменте с марта 2022 года. Он занял пост первого заместителя директора еще при Сергее Козубовиче.
Напомним, 19 июля в отставку ушел директор департамента строительства Михаил Веселев. Следом, 2 августа, уволился заместитель директора департамента Михаил Сизов.
·Политика

На должность планируется назначить первого заместителя Александра Маера.
Новым и.о. директора департамента строительства в мэрии Омска станет Александр Маер. Об этом сообщает «Город55».
Отметим, что Маер работает в департаменте с марта 2022 года. Он занял пост первого заместителя директора еще при Сергее Козубовиче.
Напомним, 19 июля в отставку ушел директор департамента строительства Михаил Веселев. Следом, 2 августа, уволился заместитель директора департамента Михаил Сизов.