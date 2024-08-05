Игровые поля размерами 25 и 6 квадратных метров разместили в сквере им. Дзержинского к празднованию Дня города.

Омск отметил свой 308-й день рождения, и в период со 2 по 4 августа в городе прошли массовые мероприятия. В частности, в честь праздника омичи сыграли в самую большую напольную игру, посвященную истории города. Проект реализован командой муниципальных библиотек на грант «Газпром нефти» по программе социальных инвестиций «Родные города».

Центральная аллея в сквере Дзержинского на один день превратилась в игровую зону – омичи проверили свои знания о родном городе в напольной игре «Омская фишка». Правила просты: участники в роли «фишек» двигаются по огромному игровому полю и выполняют задания – вспоминают названия достопримечательностей или историю знаковых мест региона.

«Омская фишка» – часть краеведческого проекта «Узнавай Россию», который в 2024 году стал победителем грантового конкурса «Родные города». Это первая напольная игра об Омске, выполненная в таком масштабе. Авторы создали два игровых поля размером 25 и 6 квадратных метров. По мнению руководителя Детской библиотеки им. И. А. Крылова и инициатора проекта Алины Гермизеевой, «необычный подход к традиционному формату игры – это возможность по-новому взглянуть на родной город, вспомнить его богатую культуру и историю».

В свою очередь, министр культуры Омской области Юрий Трофимов отметил:

– Чем больше мы погружаемся в культуру и традиции родного края, тем увереннее и комфортнее чувствуем себя, тем меньше импульс покинуть город, но сильнее желание остаться и вписать в историю края свое имя. Такие проекты, как «Узнавай Россию», помогают горожанам познакомиться с историей города легко и непринужденно, эффективнее и качественнее запомнить информацию и – что самое главное – по-новому взглянуть на себя и Омск.

По словам директора программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярины Сугаковой, развитие регионального туризма и территориального бренда являются актуальными задачами не только для органов власти, но и для компаний, ведущих на территории свою деятельность.

– Решение этих задач невозможно без активного участия местных жителей. В этом году четверть поддержанных нами проектов связаны с популяризацией локальной культуры и истории родного края. Инициатива «Узнавай Россию» – одна из них. Через инструмент грантовой поддержки мы становимся партнерами креативных команд, экспертов и местных жителей в большой работе по повышению привлекательности регионов России, – подчеркнула Ярина Сугакова.

Добавим, что по проекту «Узнавай Россию» до конца 2024 года также пройдет серия мероприятий, посвященных региональному туризму. Так, в августе омичи смогут совершить виртуальное путешествие по Байкалу, отправиться на Алтай и побывать в Арктике.

В Омске грантовый конкурс «Родные города» проходит при поддержке Омского НПЗ. В этом году на гранты компании в городе будет реализовано 12 социальных инициатив. Наиболее популярными стали культурные и образовательные направления: мобильная арт-лаборатория, школа книжного блогера, выставки и лекции.