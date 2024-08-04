Омск-Информ
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·Происшествия

Жильцы не знают, как бороться с насекомыми, которые проникают в квартиры.
В центре Омска начали происходить ночные нашествия черных жуков. По словам горожан, вчера они полностью облепили дом по адресу Омская, 123.
– Живем на первом этаже, всю ночь ловили их в квартире, более 30 шт выловили. Они лезут во все щели с улицы. Их очень много. Звонили в ЖКО, они не могут помочь, сказали, никто не звонил, – рассказала одна из местных жительниц в соцсетях.
Жуков заметили также на улице Чернышевского и Рабиновича.
1769
·Происшествия

Жильцы не знают, как бороться с насекомыми, которые проникают в квартиры.
В центре Омска начали происходить ночные нашествия черных жуков. По словам горожан, вчера они полностью облепили дом по адресу Омская, 123.
– Живем на первом этаже, всю ночь ловили их в квартире, более 30 шт выловили. Они лезут во все щели с улицы. Их очень много. Звонили в ЖКО, они не могут помочь, сказали, никто не звонил, – рассказала одна из местных жительниц в соцсетях.
Жуков заметили также на улице Чернышевского и Рабиновича.
1769