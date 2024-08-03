Пострадавшая владелица питомца требовала в три раза больше. Однако ее иск удовлетворили лишь частично.

В Омске Кировский районный суд вынес решение о делу о погибшей в груминг-салоне собаке.

Инцидент произошел в январе. Ранее сообщалось, что омичка привезла в груминг-салон двух собак для стрижки. Один пес вел себя беспокойно, и сотрудник салона пересадил его из зоны ожидания в переноску с зимним чехлом. Во время ожидания своей очереди одна из собак задохнулась в переноске.

Владелица погибшего пса пошла в суд и потребовала от салона компенсацию 200 тыс. рублей за питомца и 500 тыс. за компенсацию морального вреда. Суд частично удовлетворил иск. Груминг-салон обязали выплатить женщине за погибшего питомца 180,5 тыс. рублей и 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.