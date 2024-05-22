Его хозяйка подала в суд. Стоимость собаки и свои страдания женщина оценила в 700 тысяч рублей.

Его хозяйка подала в суд. Стоимость собаки и свои страдания женщина оценила в 700 тысяч рублей.

Жительница Омска обратилась в суд за компенсацией из-за смерти своей собаки в груминг-салоне. Как сообщили «Омск-информу» в суде, женщина требует 200 тыс. рублей за погибшего питомца и 500 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Инцидент произошел в январе. Женщина привезла в груминг-салон двух собак для подстрижки. Один пес вел себя беспокойно, и его пересадили из зоны ожидания в переноску. В результате животное задохнулось в ожидании стрижки.

Кировский районный суд рассмотрит дело 27 мая.