Властям предстоит привести в порядок все канализационные стоки в городе.
Омское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило поиск подрядчика на обустройство ливневой канализации в Омске. Начальная стоимость контракта составит 19,3 млн рублей.
Названы и локации, их всего 19:
- вблизи здания 6 по ул. Конева;
- вблизи здания 22 по ул. Конева;
- пересечение улиц Таллалихина – 1-я Самарская;
- по ул. Цветочная, ул. Солнечная, пер 1-й Лесной;
- вблизи дома 10 по ул. В. Иванова;
- пересечение улиц Воровского – 4-я Электровозная;
- улица Сухой пролет (вблизи съезда к зданию 55/1 по ул. 9-я Ленинская);
- пересечение ул. Воровского с улицами 19-я, 20-я Электровозная;
- вблизи здания 24 по ул. 15-я Рабочая;
- вблизи здания 48 по ул. 4-я Кордная;
- вблизи здания 3а по ул. Панфилова;
- вблизи здания 36а по пер. Камерный;
- Пушкинский тракт на участке от ул. Сиреневая до западной дороги к пос. Большие Поля;
- пос. Новоалександровка;
- по ул. Комсомольская и ул. Спортивная;
- вблизи здания 65 по ул. Маршала Жукова;
- вблизи здания 11а по пер. 4-й Донецкий;
- от дома 61 до дома 79 по ул. 10-я Ремесленная;
- вблизи дома 18 по ул. 2-я Челюскинцев.
Победителя выберут 13 августа. Подрядчику предстоит выполнить работы до 31 октября.
Власти плотно занялись обустройством городских ливневок. Так, компании «Сибпрофконсалт» поручили за 7,7 млн обследовать техническое обследование всех объектов ливневой канализации в Омске, оценить их состояние. После чего подрядчик составит электронную схему городских канализаций.