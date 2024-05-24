Из-за этого во время дождей на дорогах происходит застой воды и размыв грунтового и дорожного основания. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Из-за этого во время дождей на дорогах происходит застой воды и размыв грунтового и дорожного основания. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура обнаружила, что часть ливневых коллекторов в Омске является бесхозной и плохо обслуживается. Из-за этого во время дождей на дорогах происходит застой воды и размыв грунтового и дорожного основания.

– Так, в летний период 2023 г. из-за превышения допустимого уровня воды в период ливневых дождей движение пассажирского транспорта неоднократно приостанавливалось, что приводило к его простою и отклонению от расписания, – рассказали в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию провести инвентаризацию ливневой канализации. Иск находится на рассмотрении.