Омск-Информ
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·Общество

Из-за этого во время дождей на дорогах происходит застой воды и размыв грунтового и дорожного основания. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Прокуратура обнаружила, что часть ливневых коллекторов в Омске является бесхозной и плохо обслуживается. Из-за этого во время дождей на дорогах происходит застой воды и размыв грунтового и дорожного основания.
– Так, в летний период 2023 г. из-за превышения допустимого уровня воды в период ливневых дождей движение пассажирского транспорта неоднократно приостанавливалось, что приводило к его простою и отклонению от расписания, – рассказали в прокуратуре.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию провести инвентаризацию ливневой канализации. Иск находится на рассмотрении.
·Общество

Из-за этого во время дождей на дорогах происходит застой воды и размыв грунтового и дорожного основания. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Прокуратура обнаружила, что часть ливневых коллекторов в Омске является бесхозной и плохо обслуживается. Из-за этого во время дождей на дорогах происходит застой воды и размыв грунтового и дорожного основания.
– Так, в летний период 2023 г. из-за превышения допустимого уровня воды в период ливневых дождей движение пассажирского транспорта неоднократно приостанавливалось, что приводило к его простою и отклонению от расписания, – рассказали в прокуратуре.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию провести инвентаризацию ливневой канализации. Иск находится на рассмотрении.