Омск-Информ
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Житель Полтавки исчез со строительной площадки в Омском районе.

Сотрудники полиции не теряют надежды разыскать 50-летнего жителя Полтавки Дмитрия Мавлютова. В июне 2019 года он ушел со строительной площадки в селе Малокулачье и не вернулся. Его местанахождение  до сих пор неизвестно.

Приметы: на вид 45–50 лет, худощавого телосложения, рост 175–180 см, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет: черная кепка, серая футболка, спортивные брюки синего цвета, серые кроссовки. Особые приметы: на мизинце шрам вдоль пальца, татуировка в виде нескольких точек. Всех, кто видел Дмитрия Мавлютова, просят сообщить по телефонам: (3812) 79-38-02, 79-32-87 или 102.

Житель Полтавки исчез со строительной площадки в Омском районе.

Сотрудники полиции не теряют надежды разыскать 50-летнего жителя Полтавки Дмитрия Мавлютова. В июне 2019 года он ушел со строительной площадки в селе Малокулачье и не вернулся. Его местанахождение  до сих пор неизвестно.

Приметы: на вид 45–50 лет, худощавого телосложения, рост 175–180 см, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет: черная кепка, серая футболка, спортивные брюки синего цвета, серые кроссовки. Особые приметы: на мизинце шрам вдоль пальца, татуировка в виде нескольких точек. Всех, кто видел Дмитрия Мавлютова, просят сообщить по телефонам: (3812) 79-38-02, 79-32-87 или 102.