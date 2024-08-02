По словам генменеджера «ястребов», сейчас на рынке нет иностранцев, которые могли бы помочь омской команде.

В ближайшее время «Авангард» не будет закрывать вакантные позиции легионеров. В команде трое иностранцев, «ястребы» могут взять еще двоих хоккеистов, но пока не будут этого делать, заявил генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

– Сейчас нет. Есть наша команда, есть молодые ребята, которые, надеюсь, заберут свои места в составе. Давайте откровенно: на рынке сейчас нет готовых легионеров, которые могли бы нам помочь, – сказал Курьянов в интервью порталу «Чемпионат».

Усиливать состав «ястребы» могут в течение почти всего регулярного чемпионата КХЛ.