Омск-Информ
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·Спорт

Общий призовой фонд забега составит более 3,5 млн рублей. Победители среди мужчин и женщин заработают приличные суммы.

Директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский сообщил, что победители SIM-2024 среди мужчин и женщин получат по 500 тыс. рублей. Общий призовой фонд марафона, который пройдет в Омске завтра, 3 августа, составит 3,6 млн рублей.

Согласно положению о марафоне, денежные призы получат следующие категории спортсменов:

  • мужчины и женщины, занявшие на дистанции 42 км 195 метров места с первого по шестое;
  • победители среди мужчин и среди женщин в возрастных группах;
  • лучшие спортсмены Омской области среди мужчин и среди женщин;
  • мужчина и/или женщина, которые побьют рекорд Омской области в марафоне;
  • мужчина и/или женщина, сумевшие превзойти рекорд Сибирского международного марафона.

На соревновательной дистанции 10 км денежные призы получат мужчины и женщины, занявшие места с 1-го по 3-е.

·Спорт

Общий призовой фонд забега составит более 3,5 млн рублей. Победители среди мужчин и женщин заработают приличные суммы.

Директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский сообщил, что победители SIM-2024 среди мужчин и женщин получат по 500 тыс. рублей. Общий призовой фонд марафона, который пройдет в Омске завтра, 3 августа, составит 3,6 млн рублей.

Согласно положению о марафоне, денежные призы получат следующие категории спортсменов:

  • мужчины и женщины, занявшие на дистанции 42 км 195 метров места с первого по шестое;
  • победители среди мужчин и среди женщин в возрастных группах;
  • лучшие спортсмены Омской области среди мужчин и среди женщин;
  • мужчина и/или женщина, которые побьют рекорд Омской области в марафоне;
  • мужчина и/или женщина, сумевшие превзойти рекорд Сибирского международного марафона.

На соревновательной дистанции 10 км денежные призы получат мужчины и женщины, занявшие места с 1-го по 3-е.