Общий призовой фонд забега составит более 3,5 млн рублей. Победители среди мужчин и женщин заработают приличные суммы.
Директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский сообщил, что победители SIM-2024 среди мужчин и женщин получат по 500 тыс. рублей. Общий призовой фонд марафона, который пройдет в Омске завтра, 3 августа, составит 3,6 млн рублей.
Согласно положению о марафоне, денежные призы получат следующие категории спортсменов:
- мужчины и женщины, занявшие на дистанции 42 км 195 метров места с первого по шестое;
- победители среди мужчин и среди женщин в возрастных группах;
- лучшие спортсмены Омской области среди мужчин и среди женщин;
- мужчина и/или женщина, которые побьют рекорд Омской области в марафоне;
- мужчина и/или женщина, сумевшие превзойти рекорд Сибирского международного марафона.
На соревновательной дистанции 10 км денежные призы получат мужчины и женщины, занявшие места с 1-го по 3-е.