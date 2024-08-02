Омск-Информ
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·Общество

Это анонсировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил об индексации выплат всем, кто пострадал от весеннего паводка. В большей степени подтопление коснулось Усть-Ишима. Как пояснил глава региона, таково поручение президента Владимира Путина и решение правительства РФ – увеличить выплаты пострадавшим в ЧС.

В связи с этим единовременно жители подтопленных паводком домов получат не 10, а 15 тысяч рублей. Тем, кто частично утратил имущество, заплатят не 50, а 75 тысяч рублей. Лишившимся имущества в полной мере выдадут не 100, а 150 тысяч рублей. То есть вылаты вырастут примерно на треть.

– Жителям, которые ранее получили выплаты, автоматически будут произведены доначисления, – пояснил Хоценко.

Напомним, что  уже начались компенсационные выплаты жителям Усть-Ишима. Вероятнее всего, теперь на счета сельчан поступят дополнительные средства.

·Общество

Это анонсировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил об индексации выплат всем, кто пострадал от весеннего паводка. В большей степени подтопление коснулось Усть-Ишима. Как пояснил глава региона, таково поручение президента Владимира Путина и решение правительства РФ – увеличить выплаты пострадавшим в ЧС.

В связи с этим единовременно жители подтопленных паводком домов получат не 10, а 15 тысяч рублей. Тем, кто частично утратил имущество, заплатят не 50, а 75 тысяч рублей. Лишившимся имущества в полной мере выдадут не 100, а 150 тысяч рублей. То есть вылаты вырастут примерно на треть.

– Жителям, которые ранее получили выплаты, автоматически будут произведены доначисления, – пояснил Хоценко.

Напомним, что  уже начались компенсационные выплаты жителям Усть-Ишима. Вероятнее всего, теперь на счета сельчан поступят дополнительные средства.