Это анонсировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил об индексации выплат всем, кто пострадал от весеннего паводка. В большей степени подтопление коснулось Усть-Ишима. Как пояснил глава региона, таково поручение президента Владимира Путина и решение правительства РФ – увеличить выплаты пострадавшим в ЧС.

В связи с этим единовременно жители подтопленных паводком домов получат не 10, а 15 тысяч рублей. Тем, кто частично утратил имущество, заплатят не 50, а 75 тысяч рублей. Лишившимся имущества в полной мере выдадут не 100, а 150 тысяч рублей. То есть вылаты вырастут примерно на треть.

– Жителям, которые ранее получили выплаты, автоматически будут произведены доначисления, – пояснил Хоценко.

Напомним, что уже начались компенсационные выплаты жителям Усть-Ишима. Вероятнее всего, теперь на счета сельчан поступят дополнительные средства.