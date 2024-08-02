Разрешения на ввод в эксплуатацию мэрия выдала 31 июля, накануне всего три дома поставили на государственный кадастровый учет.

На территории жилого комплекса Зеленая Река, который возводится на Левобережье Омска, сдали первые три дома. Высотки расположены на улице, носящей имя Героя Донбасса и России (посмертно) Владимира Жоги.

Как сообщили в Управлении Росреестра по Омской области, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию департамент архитектуры и градостроительства мэрии выдал 31 июля. Вчера данные о них были внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Дома имеют разноуровневую этажность – от 12 до 16 этажей, в общей сложности в них 376 квартир, а также офисные помещения и помещения общего пользования.