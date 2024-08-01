Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Бегунов также обеспечат питьевой водой и душем.
Для участников Сибирского международного марафона, который пройдет 3 августа в Омске, подготовили 23 тыс. пол-литровых бутылок воды, 400 кг бананов и 300 кг апельсинов. Как сообщает «Омскрегион», воду и фрукты разместят в 18 пунктах. Еще в четыре пунктах бегуны смогут принять душ.
Напомним, бегуны стартуют в субботу в 8:00 от Соборной площади. Все три дистанция марафона: 3 км, 10 км и 42,195 км — пролегают по городским улицам вдоль правого берега Иртыша. Ожидается, что в забеге примут участие около 6 тыс. человек.
Для болельщиков подготовили развлекательную программу. На площади Бухгольца и у гостиницы «Амакс» установят экраны, а за перемещением бегунов можно будет следить через специальное приложение.
·Общество

Бегунов также обеспечат питьевой водой и душем.
Для участников Сибирского международного марафона, который пройдет 3 августа в Омске, подготовили 23 тыс. пол-литровых бутылок воды, 400 кг бананов и 300 кг апельсинов. Как сообщает «Омскрегион», воду и фрукты разместят в 18 пунктах. Еще в четыре пунктах бегуны смогут принять душ.
Напомним, бегуны стартуют в субботу в 8:00 от Соборной площади. Все три дистанция марафона: 3 км, 10 км и 42,195 км — пролегают по городским улицам вдоль правого берега Иртыша. Ожидается, что в забеге примут участие около 6 тыс. человек.
Для болельщиков подготовили развлекательную программу. На площади Бухгольца и у гостиницы «Амакс» установят экраны, а за перемещением бегунов можно будет следить через специальное приложение.