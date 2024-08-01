Организация намерена строить на этой этой территории фиджитал-центр.

На вчерашнем заседании «зеленой комиссии» обсуждалось обращение автономного учреждения при Минспорта – «Дирекции по управлению спортивными сооружениями». Организация запросила разрешение на вырубку 199 деревьев, 153 берез и 46 тополей на улице Конева. Еще 23 ивы планировали пересадить. Деревья встали на пути строительства фиджитал-центра в рамках федерального проекта. Участок за физкультурно-оздоровительным комплексом, где растут зеленые насаждения, находится в собственности Омской области и предоставлен организации в постоянное (бессрочное) пользование. Для будущей стройки его выбрали из-за близости подвода коммуникаций, чтобы снизить затраты.

После отказа на прошлом заседании агрономы вместе с геодезистом повторно выехали на место и разбили территорию в соответствии с проектом строительства. «Дирекция» внесла правки в проектно-сметную документацию и заложила средства на посадку 199 деревьев взамен срубленных. По словам представителя учреждения, в проекте на деревья теперь заложено более 5 млн рублей. Однако членов «зеленой комиссии» это не убедило.