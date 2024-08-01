Организация намерена строить на этой этой территории фиджитал-центр.
На вчерашнем заседании «зеленой комиссии» обсуждалось обращение автономного учреждения при Минспорта – «Дирекции по управлению спортивными сооружениями». Организация запросила разрешение на вырубку 199 деревьев, 153 берез и 46 тополей на улице Конева. Еще 23 ивы планировали пересадить. Деревья встали на пути строительства фиджитал-центра в рамках федерального проекта. Участок за физкультурно-оздоровительным комплексом, где растут зеленые насаждения, находится в собственности Омской области и предоставлен организации в постоянное (бессрочное) пользование. Для будущей стройки его выбрали из-за близости подвода коммуникаций, чтобы снизить затраты.
После отказа на прошлом заседании агрономы вместе с геодезистом повторно выехали на место и разбили территорию в соответствии с проектом строительства. «Дирекция» внесла правки в проектно-сметную документацию и заложила средства на посадку 199 деревьев взамен срубленных. По словам представителя учреждения, в проекте на деревья теперь заложено более 5 млн рублей. Однако членов «зеленой комиссии» это не убедило.
– Я тоже выбираю спорт, но ни один вид спорта не стоит того, чтобы мы сносили деревья, особенно в большом количестве. В свое время потрачены бюджетные деньги на высадку этих берез. Я считаю, что место можно поменять. То, что вы согласовали это место где-то когда-то, не обратив внимания, что там растут деревья, это ваше упущение. Почему это должно быть трагедией города? Я буду голосовать против», – цитирует депутата Алексея Саяпина «Город 55».
В итоге против одобрения вырубки деревьев за ФОКом на Конева высказалось большинство членов «зеленой комиссии». Вероятнее всего, сторонам придется приходить к некоему компромиссу.