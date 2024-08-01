Омск-Информ
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·Общество

Умиляющая история произошла в Крутинском районе.

В селе Рыжково Крутинскоого района Омской области пара лебедей поселилась прямо на обочине дороги в широком кювете с водой. Пара воспитывает шестерых птенцов, пока еще совсем маленьких. Для большой семьи это весьма скромные «апартаменты».

– Заботливые пернатые родители очень трогательно заботятся о своих птенцах, – поделился житель села Александр Алексеев.

Местные жители с интересом наблюдают за жизнью птичьей семьи и не обижают их.

·Общество

Умиляющая история произошла в Крутинском районе.

В селе Рыжково Крутинскоого района Омской области пара лебедей поселилась прямо на обочине дороги в широком кювете с водой. Пара воспитывает шестерых птенцов, пока еще совсем маленьких. Для большой семьи это весьма скромные «апартаменты».

– Заботливые пернатые родители очень трогательно заботятся о своих птенцах, – поделился житель села Александр Алексеев.

Местные жители с интересом наблюдают за жизнью птичьей семьи и не обижают их.