Заёмное финансирование интересует различные компании – от производителей оборудования и продуктов питания до медицинских центров и пекарен.

Объем средств, которые ПСБ выдал предпринимателям Омской области по предодобренной кредитной линии «Лимит открыт»*, с июля 2023 года по июль 2024 года вырос в 3 раза. Это происходит на фоне роста деловой активности в регионе и заинтересованности предприятий МСБ во вложениях в расширение бизнеса.

Заёмное финансирование от ПСБ востребовано со стороны компаний различных сфер деятельности – от производителей оборудования и продуктов питания до медицинских центров и пекарен.

– Наибольшим спросом у омского бизнеса пользуется такой простой финансовый инструмент, как возобновляемая кредитная линия. Ее главное преимущество – в удобстве и скорости получения: предпринимателю в рамках продукта «Лимит открыт» необходимая сумма доступна уже в день обращения на основании минимального пакета документов», – отмечает директор Омского офиса ПСБ Ольга Дубровина.

В ПСБ уточнили, что «Лимит открыт» – это кредитная линия с лимитом задолженности. Целевое использование – пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Сумма лимита в рублях – до 250 млн рублей. Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1 %, ставка – индивидуальная.

Добавим, что ПСБ автоматизировал все процессы, связанные с оформлением займов на развитие бизнеса, используя предодобренное кредитование: 80 % всех кредитных сделок в Омской области проходят в цифровом формате. В рамках программы «Лимит открыт» предприниматель может получить без залога до 100 млн рублей на пополнение оборотных средств или финансирование текущих операционных расходов. Оформление услуги и получение траншей автоматизировано и проводится онлайн через интернет-банк. Возобновляемая кредитная линия открывается сроком на 10 лет.

Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

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