Над созданием статуэток представители ОмГТУ работали около двух недель. Призы вышли инновационные.

Абсолютным победителям Сибирского международного марафона 2024 года, который пройдет в Омске 3 августа, впервые вручат статуэтки, напечатанные на 3D-принтере. Ранее призы – уменьшенные копии скульптуры «Марафонец» на Соборной площади – делали из бронзы.

Напечатать статуэтки взялись студенты и сотрудники двух кафедр ОмГТУ – «Технология машиностроения» и «Основы теории механики и автоматического управления». Работы заняли около двух недель.

– Перед печатью оригинальный образец был отсканирован на 3D-сканере. Для получения качественной 3D-модели сложной геометрии статуэтки предварительно на нее нанесли специальные маркеры – светоотражающие наклейки, – рассказали в пресс-службе вуза. – После сканирования и обработки информации о полученной модели изделие было отправлено на 3D-печать.

Всего были изготовлены две статуэтки. Вечером 3 августа в ходе праздничного концерта на Соборной площади их вручат абсолютным победителям марафона в женской и мужской категориях.