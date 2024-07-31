Омск-Информ
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·Общество

Теперь омичи могут получить по 805 тыс. рублей, заключив контракт.
Сегодня президент Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты военным, заключившим контракт с Минобороны для участия в СВО. С 1 августа они будут получать не по 195 тыс. рублей, а по 400 тыс. рублей.
Путин также рекомендовал регионам выплачивать не менее 400 тыс. новым контрактникам. Отметим, что в Омской области в июле увеличили региональную выплату с 250 до 305 тыс. рублей и ввели муниципальную выплату в размере 100 тыс. рублей.
Теперь омичи могут получать за контракт по 805 тыс. рублей.
·Общество

Теперь омичи могут получить по 805 тыс. рублей, заключив контракт.
Сегодня президент Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты военным, заключившим контракт с Минобороны для участия в СВО. С 1 августа они будут получать не по 195 тыс. рублей, а по 400 тыс. рублей.
Путин также рекомендовал регионам выплачивать не менее 400 тыс. новым контрактникам. Отметим, что в Омской области в июле увеличили региональную выплату с 250 до 305 тыс. рублей и ввели муниципальную выплату в размере 100 тыс. рублей.
Теперь омичи могут получать за контракт по 805 тыс. рублей.