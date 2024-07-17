Омск-Информ
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·Общество

В общей сложности при заключении контракта они будут получать 600 тыс. рублей.
Омичи, которые заключили контракт с Минобороны и отправились на спецоперацию, с 1 августа начнут получать муниципальную выплату. Эту меру поддержки сегодня одобрили депутаты Омского городского совета. К федеральной и региональной выплате (в общей сложности 500 тыс. рублей) добавят 100 тыс. рублей.
– Считаю, что каждый участник СВО – настоящий патриот, поддержка которого – задача общая. Полагаю необходимым ввести наши, муниципальные, денежные выплаты тем омичам, кто готов заключить контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, в дополнение к имеющимся уже федеральным и региональным мерам поддержки, – отметил во время своего отчета перед депутатами мэр Сергей Шелест.
Ранее в Омской области увеличили региональную выплату военнослужащим.
·Общество

В общей сложности при заключении контракта они будут получать 600 тыс. рублей.
Омичи, которые заключили контракт с Минобороны и отправились на спецоперацию, с 1 августа начнут получать муниципальную выплату. Эту меру поддержки сегодня одобрили депутаты Омского городского совета. К федеральной и региональной выплате (в общей сложности 500 тыс. рублей) добавят 100 тыс. рублей.
– Считаю, что каждый участник СВО – настоящий патриот, поддержка которого – задача общая. Полагаю необходимым ввести наши, муниципальные, денежные выплаты тем омичам, кто готов заключить контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, в дополнение к имеющимся уже федеральным и региональным мерам поддержки, – отметил во время своего отчета перед депутатами мэр Сергей Шелест.
Ранее в Омской области увеличили региональную выплату военнослужащим.