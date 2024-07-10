Омск-Информ
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·Общество

На 55 тыс. рублей больше солдаты будут получать с 9 июля.
Власти Омской области решили увеличить региональную единовременную денежную выплату мобилизованным и контрактникам. Все, кто заключат контракт с Минобороны начиная с 9 июля, получат не по 250, а по 305 тыс. рублей. С учетом федеральных средств сумма будет составлять 500 тыс. рублей. 
– Сейчас у нас в регионе для участников СВО и их семей действуют 27 мер социальной поддержки. И этот спектр продолжим расширять, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Отметим, что семьям бойцов оплачивают питание детей в школах, выплачивают компенсации за догазификацию и др.
·Общество

На 55 тыс. рублей больше солдаты будут получать с 9 июля.
Власти Омской области решили увеличить региональную единовременную денежную выплату мобилизованным и контрактникам. Все, кто заключат контракт с Минобороны начиная с 9 июля, получат не по 250, а по 305 тыс. рублей. С учетом федеральных средств сумма будет составлять 500 тыс. рублей. 
– Сейчас у нас в регионе для участников СВО и их семей действуют 27 мер социальной поддержки. И этот спектр продолжим расширять, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Отметим, что семьям бойцов оплачивают питание детей в школах, выплачивают компенсации за догазификацию и др.