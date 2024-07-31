Всего в честь праздника подарки и поздравления от имени градоначальника получат 70 долгожителей.

Омск готовится к встрече своей 308-й годовщины. Основные праздничные мероприятия пройдут в период со 2 по 4 августа, но еще накануне торжеств омичи стали получать поздравления. Так, 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Алексеевича Рохина с предстоящим Днем города лично поздравил мэр Омска Сергей Шелест.

Несмотря на преклонный возраст, Дмитрий Алексеевич обладает потрясающей памятью, читает газеты, разгадывает кроссворды и в целом сохраняет оптимизм, которому могут позавидовать многие молодые люди. А ведь за плечами ветерана Великой Отечественной войны очень непростая жизнь, но, как говорит сам Дмитрий Алексеевич, нужно помнить то хорошее, что было в твоей судьбе. Сам он с теплотой вспоминает свою супругу Анну Николаевну, учебу в Челябинском педагогическом институте, работу в школе, жизнь на селе в Курганской области. В 80-х Дмитрий Алексеевич перебрался в Омск, сейчас живет с одним из сыновей – Евгением, ведущим инженером-конструктором Омского машиностроительного конструкторского бюро. Всего у ветерана четверо детей, 6 внуков и 9 правнуков.

– Пообщавшись, пообещал Дмитрию Алексеевичу подарить сборник кроссвордов. Обещание выполнено. Надеюсь, тысячестраничного до 9 мая хватит, а там будет новый повод встретиться, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Также мэр Омска пожелал всем пожилым омичам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких людей.