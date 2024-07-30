Мэр города Сергей Шелест сам служил в Воздушно-десантных войсках, но не одобряет традицию купания в фонтанах 2 августа.

2 августа, в День ВДВ, в Омске не будут отключать городские фонтаны. Как сообщили в мэрии, фонтаны будут работать в обычном режиме. Так же было и год назад. Ранее в Омске неоднократно выключали фонтаны, чтобы десантники в них не купались.

С приходом мэра Сергея Шелеста, который в молодости сам проходил службу в ВДВ, было решено сменить подход: фонтаны 2 августа работают, но у каждого из них дежурят сотрудники полиции. Сам градоначальник не одобряет традицию купаний в фонтанах на День ВДВ.