На восстановительные работы выделили 126 млн рублей.

По поручению губернатора Виталия Хоценко началось восстановление дорог на севере Омской области после весеннего паводка.

Дорожники восстанавливают сигнальные столбики, грейдируют дороги с щебеночным и грунтовым покрытием. Для работ ежедневно задействовано 11 единиц дорожной техники. Всего предполагается восстановить 99,9 км дорог регионального, межмуниципального значения, местного значения и 14 водопропускных труб, расположенных на них, на территории Усть-Ишимского, Тевризского, Знаменского муниципальных районов Омской области.

По итогам обследования планируется восстановить участки дорог регионального, межмуниципального и местного значения: Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим, Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области, Усть-Ишим – Малая Бича, Усть-Ишим – Фокино, Усть-Ишим – Вятка, Тевриз – Александровка, Нагорно-Аевск – Бородинка, Тевриз – Кузнецово, Знаменское – Качуково, Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, в селе Усть-Ишим: улица Грязнова, улица Луговая, улица Агалакова, улица Горького, улица Победы и улица 40 лет Октября.

На первоочередные восстановительные работы выделено 126 млн рублей. Сейчас проводятся земляные работы и закупка инертных материалов.