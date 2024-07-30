Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На восстановительные работы выделили 126 млн рублей.

По поручению губернатора Виталия Хоценко началось восстановление дорог на севере Омской области после весеннего паводка.

Дорожники восстанавливают сигнальные столбики, грейдируют дороги с щебеночным и грунтовым покрытием. Для работ ежедневно задействовано 11 единиц дорожной техники. Всего предполагается восстановить 99,9 км дорог регионального, межмуниципального значения, местного значения и 14 водопропускных труб, расположенных на них, на территории Усть-Ишимского, Тевризского, Знаменского муниципальных районов Омской области.

По итогам обследования планируется восстановить участки дорог регионального, межмуниципального и местного значения: Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим, Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области, Усть-Ишим – Малая Бича, Усть-Ишим – Фокино, Усть-Ишим – Вятка, Тевриз – Александровка, Нагорно-Аевск – Бородинка, Тевриз – Кузнецово, Знаменское – Качуково, Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, в селе Усть-Ишим: улица Грязнова, улица Луговая, улица Агалакова, улица Горького, улица Победы и улица 40 лет Октября.

На первоочередные восстановительные работы выделено 126 млн рублей. Сейчас проводятся земляные работы и закупка инертных материалов.

·Общество

На восстановительные работы выделили 126 млн рублей.

По поручению губернатора Виталия Хоценко началось восстановление дорог на севере Омской области после весеннего паводка.

Дорожники восстанавливают сигнальные столбики, грейдируют дороги с щебеночным и грунтовым покрытием. Для работ ежедневно задействовано 11 единиц дорожной техники. Всего предполагается восстановить 99,9 км дорог регионального, межмуниципального значения, местного значения и 14 водопропускных труб, расположенных на них, на территории Усть-Ишимского, Тевризского, Знаменского муниципальных районов Омской области.

По итогам обследования планируется восстановить участки дорог регионального, межмуниципального и местного значения: Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим, Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области, Усть-Ишим – Малая Бича, Усть-Ишим – Фокино, Усть-Ишим – Вятка, Тевриз – Александровка, Нагорно-Аевск – Бородинка, Тевриз – Кузнецово, Знаменское – Качуково, Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, в селе Усть-Ишим: улица Грязнова, улица Луговая, улица Агалакова, улица Горького, улица Победы и улица 40 лет Октября.

На первоочередные восстановительные работы выделено 126 млн рублей. Сейчас проводятся земляные работы и закупка инертных материалов.