Лицензию на осуществление медицинской деятельности признал недействительной арбитражный суд.

Арбитражный суд Омской области по заключению прокуратуры признал недействительной лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную ООО «Клиника Свобода». Ранее сообщалось, что четыре пациента клиники после некачественного лечения оказались в реанимации.

Как пояснили в прокуратуре, в ООО «Клиника Свобода» отсутствовали необходимое медицинское оборудование и персонал, помощь пациентам во многих случаях оказывали медицинские сестры, для получения лицензии были представлены сфальсифицированные трудовые договоры с врачами, трудоустроенными в других субъектах РФ. Поскольку лицензия была выдана незаконно, это могло привести к некачественному оказанию медицинской помощи и созданию угрозы причинения вреда здоровью пациентов.

– 24 июля в ходе предварительного судебного заседания представители регионального Минздрава представили суду распоряжение от 23 июля 2024 года о прекращении действия лицензии ООО «Клиника Свобода» на осуществление медицинской деятельности. Таким образом, ООО «Клиника Свобода» лишилось возможности осуществлять медицинскую деятельность на территории Омской области, – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд также привлек ООО «Клиника Свобода» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ за допущенные грубые нарушения лицензионных требований. Организация выплатит штраф.