Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На старт выйдет основной состав команды.
Сегодня в пробежке с главой регионального министерства спорта Иваном Колесником поучаствовали волейболистки «Омички» Яна Чередникова и Елена Ткачева. По словам министра, в следующую субботу, 3 августа, основной состав команды пробежит Сибирский международный марафон.
Напомним, марафон стартует в 8:00 на Соборной площади. В нем примут участие 6 тыс. человек. Участники пробегут одну из трех дистанций: 3 км, 10 км и 42 км 195 м.
·Общество

На старт выйдет основной состав команды.
Сегодня в пробежке с главой регионального министерства спорта Иваном Колесником поучаствовали волейболистки «Омички» Яна Чередникова и Елена Ткачева. По словам министра, в следующую субботу, 3 августа, основной состав команды пробежит Сибирский международный марафон.
Напомним, марафон стартует в 8:00 на Соборной площади. В нем примут участие 6 тыс. человек. Участники пробегут одну из трех дистанций: 3 км, 10 км и 42 км 195 м.