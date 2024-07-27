Эксперт МегаФона поделился советами, как обезопасить жилье на время отпуска. Функции умного дома могут создать эффект присутствия хозяев в их отсутствие.

Активные пользователи социальных сетей любят делиться новостями из своей жизни и публиковать фотографии, особенно в отпуске. Однако практика показывает, что такие посты бывают интересны не только друзьям, но и злоумышленникам, которые могут воспользоваться моментом отсутствия хозяев и совершить кражу. Эксперт МегаФона Виталий Дубынин поделился советами, которые помогут обезопасить ваш дом.

Эксперт советует не рассказывать о планах на отпуск в социальных сетях и не выкладывать фотографии с отдыха, так как они могут привлечь внимание воров, которые активизируются летом и в период новогодних праздников.

Если профиль в социальной сети общедоступный, опубликованные фотографии из аэропорта или с пляжа могут подсказать злоумышленникам, что дома никого нет. Кроме того, зачастую на многих телефонах по умолчанию включена геолокация, которая может отобразиться в посте и указать на то, что вы не дома. Ппоэтому лучше ее сразу отключить – так другие пользователи не узнают ваше текущее местоположение. В дополнение можно поменять доступ к странице – сделать ее закрытой хотя бы на время отпуска. Это поможет ограничить доступ к вашему профилю для незнакомых людей.

Виталий Дубынин рекомендует подождать, прежде чем публиковать свои фотографии из отпуска в соцсетях. Безопаснее всего делиться снимками, вернувшись домой.

Однако фотографии в соцсетях – не единственная приманка для воров. На длительное отсутствие хозяев может указывать переполненный почтовый ящик, тишина и отсутствие света. Можно попросить соседей или родственников присмотреть за домом или квартирой и периодически разбирать почтовый ящик.

Если понаблюдать за жильем некому, эксперт МегаФона предлагает использовать функции умного дома. Сегодня существует множество различных датчиков, которые позволяют не только следить за происходящим в доме, но и создавать эффект присутствия хозяев. Самый простой и очевидный способ контроля за помещением – это установка IP-камеры, которая будет передавать на смартфон изображение в реальном времени. Можно настроить и оповещение по движению. Умная камера будет фиксировать движение в радиусе камеры и присылать push-уведомления.

Для более серьезной защиты дома от воров рекомендуется установка дополнительных датчиков – открытия двери и окна, вибрации (на случай, если окно разобьют). Эти устройства не только передадут уведомления хозяину на смартфон, но и по сигналу через хаб смогут включить сигнализацию, которая поможет отпугнуть злоумышленников.

Чтобы обмануть воров, Виталий Дубынин рекомендует дополнить систему умного дома приборами, которые будут создавать эффект вашего присутствия. Так, например, умные лампочки по сценарию будут включать и выключать свет вечером, умные колонки – музыку, а умные шторы не только позволят скрыть от посторонних глаз обстановку в доме, но и создадут эффект вашего присутствия благодаря функции автоматического открытия и закрытия.

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