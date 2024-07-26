Омск-Информ
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·Общество

Мусорные контейнеры собираются установить в местах празднования.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства закупило переносные контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Первую партию из 30 дополнительных емкостей уже установят на следующей неделе. Их собираются разместить в местах праздничных гуляний в честь Дня города.

После праздников желтые 120-литровые емкости собираются установить в местах, где омичи бывают массово. В ближайшее время омское УДХБ собирается купить еще одну партию урн и мусорных баков. Около 200 сотрудников службы благоустройства будут следить за чистотой территорий во время празднования Дня города.

·Общество

Мусорные контейнеры собираются установить в местах празднования.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства закупило переносные контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Первую партию из 30 дополнительных емкостей уже установят на следующей неделе. Их собираются разместить в местах праздничных гуляний в честь Дня города.

После праздников желтые 120-литровые емкости собираются установить в местах, где омичи бывают массово. В ближайшее время омское УДХБ собирается купить еще одну партию урн и мусорных баков. Около 200 сотрудников службы благоустройства будут следить за чистотой территорий во время празднования Дня города.