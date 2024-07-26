Представители Народного фронта вынесли из дома мусор, убрали набухшие доски, отмыли стены и пол, перенесли мебель.

Народный фронт помог семье находящегося на СВО жителя Омской области устранить последствия стихийного затопления частного дома. Жилище его родных оказалось затопленным в результате ливней. Вода пришла во все комнаты, повредив электропроводку, мебель и личные вещи.

Когда вода отступила, на полу остался слой грязи, мебель была повреждена, стены нуждались в срочной очистке и ремонте. Представители Народного фронта вынесли из дома мусор, убрали набухшие доски, отмыли стены и пол, перенесли мебель.

Мать бойца Светлана поблагодарила Народный фронт за то, что не оставил родных солдат один на один с проблемой.

– Народный фронт не оставил нас в беде! Нам тяжело, мужчин в доме нет, они защищают Родину в зоне специальной военной операции. Парни из Народного фронта вынесли мебель, доски, мусор, а девочки отмыли комнаты. Я поражена ребятами, большое им спасибо, – сказала женщина.

Губернатор Виталий Хоценко постоянно обращает внимание глав муниципальных районов и мэра Омска на необходимость безотлагательной помощи семьям участников СВО. Бойцы, защищающие страну, должны знать, что власти и общественные объединения заботятся об их семьях.