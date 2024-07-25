Под заведение хотят отдать землю, которая раньше предназначалась для спортивно-развлекательной деятельности.
Омские власти планируют отдать часть парка имени 30-летия ВЛКСМ между бассейном и футбольным полем под общепит. По данным кадастровой карты, пока эта земля предназначена для строительства спортивно-развлекательного комплекса, но это собираются изменить.
– Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 55:36:120304:1050, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится примерно в 112 м по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Октябрьский административный округ, улица Б. Хмельницкого, дом 176 – общественное питание (код 4.6), – говорится в проекте постановления мэрии.
Площадь участка составляет 7 тыс. кв. м. Отметим, что ранее компания «Водный мир» уже пыталась поменять вид разрешенного использования, но безуспешно.