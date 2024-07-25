Омск-Информ
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·Общество

Минтруд обнародовал даты выходных дней в 2025 году.

Новогодние каникулы в России начнутся 29 декабря 2024 года и продлятся одиннадцать дней – до 8 января 2025-го. Это следует из проекта постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2025 году.

Как сообщили в Минтруде РФ, нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, будут перенесены на рабочие дни. Таким образом, россияне будут отдыхать:

  • с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.;
  • с 22 по 23 февраля;
  • с 8 по 9 марта;
  • с 1 по 4 мая;
  • с 8 по 11 мая;
  • с 12 по 15 июня;
  • с 2 по 4 ноября;
  • с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г.
1123
·Общество

Минтруд обнародовал даты выходных дней в 2025 году.

Новогодние каникулы в России начнутся 29 декабря 2024 года и продлятся одиннадцать дней – до 8 января 2025-го. Это следует из проекта постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2025 году.

Как сообщили в Минтруде РФ, нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, будут перенесены на рабочие дни. Таким образом, россияне будут отдыхать:

  • с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.;
  • с 22 по 23 февраля;
  • с 8 по 9 марта;
  • с 1 по 4 мая;
  • с 8 по 11 мая;
  • с 12 по 15 июня;
  • с 2 по 4 ноября;
  • с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г.
1123