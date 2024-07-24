Дожди и технологические проблемы с водоотведением привели к ущербу огородам, дворам и жилым домам. Их хозяева обратились за компенсациями.

Июльский паводок в Старом Кировске затронул более двухсот домовладений, сообщили в администрации Кировского округа Омска. За компенсациями из бюджета к чиновникам обратились 216 владельцев домов на улицах Володарского, Седова, Муромцева, в 3-м Материальном переулке, 9-я Кировская и других.

– На большей части адресов непогода нанесла урон огородам и дворовым территориям, но есть те, где вода проникла и в жилые помещения на 20–30 см, – отметили в администрации округа.

Комиссия по оценке ущерба, в состав которой вошли представители департамента городского хозяйства и департамента безопасности мэрии, специалисты окружной администрации, ресурсоснабжающих организаций и КТОСа, пока обошла только 32 домовладения.

Ситуация осложняется тем, что дожди не прекращаются, – говорит первый заместитель главы администрации Кировского округа Николай Хроленко. – Водооткачивающая техника дорожно-эксплуатационного участка работает в усиленном режиме, кроме того, привлечены три машины «ОмскВодоканала», работают помпы.

В прошлые выходные были проведены работы по очистке водоотводных канав и водопропускных труб на улицах Южная, Тургенева, Дунаевского. Для экстренного отвода воды некоторые пришлось углублять экскаватором.

Жителей также развернут пункт временного размещения в лицее №145. Сейчас там находятся 12 человек.