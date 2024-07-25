Потренироваться в меткости омичам предлагает ростовая кукла Куроняша – талисман птицефабрики и торговой марки «Азоvо».

В Омске продолжает работать ежегодная ярмарка-выставка «Агро-Омск – 2024», объединяющая представителей аграрной отрасли Омской области и соседних сибирских регионов. Программа ярмарки рассчитана на всех посетителей, поэтому включает в себя разнообразные активности. Жителей Омска ждут интерактивные локации для детей и взрослых, игры и конкурсы с призами. Омичам уже давно полюбилась курочка Куроняша, которая развлекает прохожих на центральных улицах города и дарит подарки за участие в играх. На выставке «Агро-Омск» у стенда «Азovo» можно сыграть в яичный дартс, сфотографироваться в огромной корзине с яйцами, потанцевать с милой плюшевой курочкой и бросить гигантскую яичницу на надувную сковороду. Помимо развлечений, бренд «Азovo» подарит участникам свежие куриные яйца собственного производства.

Азовская птицефабрика, выпускающая продукцию под маркой «Азоvо», работает с 1965 года и занимает одно из лидирующих мест в птицеводческой отрасли Омской области. Отличительной особенностью продукции «Азоvо» является отсутствие антибиотиков и красителей. Высокое качество и натуральность яиц «Азоvо» уже по достоинству оценено жителями многих городов России. На профессиональном конкурсе Международной выставки «Продэкспо-2024» куриным яйцам торговой марки «Азоvо» была присуждена золотая медаль победителя в номинации «Продукты для здорового образа жизни».

Получить подарки от «Азоvо», весело провести время и познакомиться с местными производителями теперь можно и на «Агро-Омске». Ярмарка-выставка работает в парке на Королева, 20/1, с 24 по 28 июля с 10:00 до 19:00.

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