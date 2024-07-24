На сегодняшний день остаются затопленными 12 домов. На месте работают специалисты водоканала и спецтехника.
Губернатор Виталий Хоценко провел встречу с мэром Омска Сергеем Шелестом. Чиновники обсуждали затопление двух микрорайонов в Кировском округе города – в Немецком поселке и на улице Володарского. Критический уровень воды возник из-за обильных дождей и ряда технологических проблем.
– Как доложил Сергей Николаевич, на сегодняшний день вода от жилых домов отводится, специалисты омского подразделения «Росводоканала» продолжают откачивание воды, задействована спецтехника. В зоне затопления пока остаются 12 домов, – сообщил губернатор.
Параллельно власти занимаются приемом заявлений от местных жителей на возмещение ущерба. В общей сложности зарегистрировано 40 случаев повреждения жилья и имущества жителей. От города на каждое домовладение полагается материальная помощь в размере 25 тыс. рублей.