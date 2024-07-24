Цены варьируются от 4,4 млн до 9,7 млн.
Краснодарский застройщик «Догма» начал продавать квартиры в микрорайоне «Снегири», который планируют строить в Омске на Московке. Минимальная стоимость студии (от 23,5 кв. м) составит 4,4 млн рублей. Цены на однокомнатные квартиры (от 34,5 кв. м) начинаются от 4,8 млн рублей, на двухкомнатные (от 45,7 кв. м) – от 6,2 млн рублей, на трехкомнатные (от 71,6 кв. м) – от 9,7 млн рублей.
Напомним, новый микрорайон планируется построить на пересечении улиц Светловской и Архиепископа Сильвестра. Его площадь составит 25 га. Рядом появятся паркинг, школа, поликлиника и детсад.
Всего предполагается возвести 19 высоток до 2034 года. На три высотки и детсад застройщик уже получил разрешение.