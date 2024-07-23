Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

До конца сегодняшнего дня и в среду в регионе ожидаются опасные явления.

В Омской области объявлено новое штормовое предупреждение. До конца сегодняшнего дня и в среду, 24 июля, местами по региону ожидаются опасные явления. Как сообщает телеграм-канал MeteoOmsk, прогнозируются очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, гроза, град.

Жителям региона нужно быть осторожными при резком ухудшении погодных условий. Без необходимости лучше не выходить на улицу. Ливень и грозу лучше переждать в помещении.

·Общество

До конца сегодняшнего дня и в среду в регионе ожидаются опасные явления.

В Омской области объявлено новое штормовое предупреждение. До конца сегодняшнего дня и в среду, 24 июля, местами по региону ожидаются опасные явления. Как сообщает телеграм-канал MeteoOmsk, прогнозируются очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, гроза, град.

Жителям региона нужно быть осторожными при резком ухудшении погодных условий. Без необходимости лучше не выходить на улицу. Ливень и грозу лучше переждать в помещении.