В процессе переработки органических отходов образуется газ, который можно преобразовать в электроэнергию.

Российские ученые нашли оригинальный способ использования навоза. Его переработка методами сжигания либо разложения бактериями позволяет генерировать электроэнергию, избыток которой можно использовать для майнинга криптовалюты.

Отмечается, что в процессе переработки органических отходов образуется газ, который можно преобразовать в электрическую энергию. Часть нее можно использовать для нужд предприятия, а другую пустить на майнинговые фермы. Полученная криптовалюта позволит не только окупить затраты на приобретение и эксплуатацию утилизационного оборудования, но получить доход в виде цифровых финансовых активов.

– Создание инфраструктуры зеленого майнинга следует начинать со свиноводческих и птицеводческих фабрик, где в большом количестве непрерывно образуется достаточно однородная масса отходов или побочных продуктов, – говорит автор исследования Содном Будатаров, слова которого приводит издание «Газета.ру».

Предварительные расчеты по комплексу, рассчитанному на переработку 600 тонн навоза в сутки, дает следующие результаты:

выход биогаза – 9 811 272 куб. метров в год;

электрическая мощность – 2470,5 кВт;

тепловая мощность – 2711,5 кВт.

Зеленый майнинг позволяет получать энергоэнергию дешевле, чем при обычном ее производстве. Срок окупаемости такого проекта составляет от 1,5 до 3 лет.