Документ можно составить не только в отношении несовершеннолетних детей, но и в пользу взрослых нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи.

Нотариус Знаменского района Омской области Людмила Григорьева рассказала о нюансах при заключении соглашения об уплате алиментов, а том числе индексации выплат и зачете в случае передачи имущества.

Официальная статистика бракоразводных процессов России оставляет желать лучшего. Большинство семей, принявших решение о расторжении брака, имеют общих несовершеннолетних детей. Процесс в большинстве случаев для сторон болезнетворный, и одной из важных тем при разводе является финансовое обеспечение детей. При наличии в семье несовершеннолетних детей развод происходит в судебном порядке, но вопрос о содержании детей возможно решить и в досудебном порядке, путем заключения соглашения об уплате алиментов. Такое соглашение возможно заключить не только в отношении несовершеннолетних детей, а также в пользу нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи, например в пользу престарелых родителей или бывших супругов.

– Одним из критериев необходимого для заключения соглашения об уплате алиментов является обоюдность сторон, в противном случае решать вопрос об обеспечении детей придется в суде, то есть сторонам договора необходимо заранее согласовать сумму алиментных платежей и основные условия такого соглашения. К основным условиям соглашения об уплате алиментов относят размер выплат, сроки и формы перечисления, а также индексацию выплат, – подчеркнула Людмила Григорьева.

В соответствии с действующим семейным законодательством сумму алиментных выплат можно установить самостоятельно, на усмотрение сторон, но минимальный размер алиментов не может быть ниже той суммы, которая была бы установлена в судебном порядке. Нотариус не удостоверит соглашение, в случае занижения суммы алиментных платежей, а также проверит соответствие заключаемого соглашения закону. При этом сумма платежа зависит от количества детей плательщика алиментов, от его заработной платы. Так, в случае, если выплаты осуществляются на единственного ребенка, минимальная сумма алиментных выплат составит не менее 25 % от заработной платы плательщика (1/4 доля), на двоих детей выплата составит 33 % от заработной платы плательщика (1/3 доля), если же детей 3 и более, то 50 % (1/2 доля) от заработной платы плательщика.

Как правило, соглашение об уплате алиментов подразумевает выплату денежных средств, в силу того как задачей таких платежей является ежедневное обеспечение ребенка средствами к существованию, включая оплату питания, проживания, образования и пр. В соглашении возможно предусмотреть как единоразовую выплату (к примеру, крупного денежного платежа), так и периодические, где важно учесть регулярность индексаций данных выплат. Если данное условие не прописано в соглашении об уплате алиментов, то производится предусмотренная законом индексация.

Одной из форм платежа, что скорее является исключением, нежели правилом, может являться передача имущества в зачет алиментных выплат (к примеру, передача в собственность ребенка жилого помещения).

Соглашение об уплате алиментов подлежит обязательному нотариальному удостоверению. При желании обоих родителей внести изменения в такое соглашение они также должны обратиться к нотариусу, но в случае отсутствия воли одной из сторон внести такие изменения возможно только в судебном порядке по иску одной из сторон. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий недопустимы.

В случае нарушения условий соглашения, оно имеет силу исполнительного листа, что является главным преимуществом для получателя, поскольку предоставляет ему возможность напрямую предъявить такое соглашение для исполнения в службу судебных приставов, тем самым избежать судебных тяжб. Стоимость такого соглашения состоит из федерального тарифа, установленного налоговым законодательством, что составляет 250 рублей, и регионального тарифа, установленного для каждого субъекта РФ, в Омской области – 10 980 рублей.