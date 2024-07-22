Омск-Информ
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·Общество

В Омске прошло заседание оргкомитета, связанного с подготовкой к празднику.

Сегодня, 22 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он утвердил план мероприятий по подготовке к дате. Отметим, что в районных администрациях и половине районов такие планы уже утвердили.

Во время заседания участники обсудили перспективу совместных мероприятий с городом Стахановым. Виталий Хоценко поручил помогать жителям этого города с организацией мероприятий к юбилею. Добавим, что заседания оргкомитета будут проводиться каждый месяц.

·Общество

В Омске прошло заседание оргкомитета, связанного с подготовкой к празднику.

Сегодня, 22 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он утвердил план мероприятий по подготовке к дате. Отметим, что в районных администрациях и половине районов такие планы уже утвердили.

Во время заседания участники обсудили перспективу совместных мероприятий с городом Стахановым. Виталий Хоценко поручил помогать жителям этого города с организацией мероприятий к юбилею. Добавим, что заседания оргкомитета будут проводиться каждый месяц.