Представлены, в частности, фургон из семейства LADA, реинкарнация популярного седана Solaris и обновленный внедорожник TIGGO 7 PRO MAX.

Открывшаяся 22 июля ежегодная ярмарка-выставка «Агро-Омск 2024» – это масштабное событие, объединяющее представителей аграрной отрасли Омской области и соседних сибирских регионов. Посетителей выставки-ярмарки ждут сельхозтехнические и животноводческие площадки. Помимо большого количества техники гости смогут оценить и новинки автомобилей для аграрного бизнеса и не только. В этом году участником и партнером выставки стал автохолдинг «Барс».

Автохолдинг «Барс» – официальный дилер в Омске автомобильных марок BMW, TANK, Chery, Hyuindai, KIA, Solaris и LADA. На стенде автохолдинга представлены рамные внедорожники TANK 300 и TANK 500, автомобили уже зарекомендовали себя не только отличной проходимостью, надежностью, но и комфортом и высокой технологичностью.

Отечественный бренд LADA представлен LADA Granta Фургон (ВИС 23490-220-B9). Это обновленный автомобиль, обладающий оптимальным соотношением характеристик, важных для любого бизнеса. Высокая грузоподъемность – до 875 килограммов при максимальной массе 2 100 килограммов, большой объем грузового отделения, способный вместить 2 европоддона, легкость управления и эргономика легкового автомобиля, низкая стоимость владения. Возможность заказа изотермического фургона с объемом отсека 6,5 кубического метра и грузом весом до 750 килограммов. Автофургон сохраняет температуру, заданную до начала поездки.

Также автохолдинг «Барс» презентовал новый бренд Solaris с хорошо знакомыми и отлично зарекомендовавшими себя автомобилями Solaris HS. Этот переднеприводный седан B-класса выпускается сейчас в трех комплектациях – Active Plus, Comfort, Elegance.

Бренд Chery на выставке представлен обновленным кроссовером TIGGO 7 PRO MAX. Внедорожник носит приставку «MAX», что означает еще больше технологий и наличие «умных» ассистентов вождения.

Познакомиться поближе с автомобилями, получить подробную консультацию, записаться на тест-драйв и даже оценить свой автомобиль для обмена на новый можно, посетив стенд автохолдинга «Барс». Для самых маленьких посетителей на стенде автохолдинга организована специальная программа с аниматорами и маскотом «Барс», а также разнообразные активности для детей.

ООО «Барс-НВ» ИНН 5506204777. Реклама