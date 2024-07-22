Из продажи изъяли 3748,92 кг продукции.

За первую половину 2024 года Роспотребнадзор проверил в Омской области 164 предприятия, производящих и продающих молоко и молочную продукцию. Не соответствовали стандартам 4,5 % проб. В 1,3 % продукция являлась фальсификатом!

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество некачественной продукции – с 1,7 % до 8,3 %. Вредные микроорганизмы нашли в 3,5 % проб.

В итоге за полгода из продажи изъяли 3748,92 кг некачественной молочной продукции.