Омск-Информ
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·Спорт

Андрей Пуляев намерен выиграть бой с американцем Лиамом Андерсоном и получить пропуск в самый крупный промоушен ММА.

27 августа в Лас-Вегасе воспитанник школы «ШТОРМ» Александра Шлеменко Андрей Пуляев выступит в главном бою вечера на турнире президента UFC Даны Уайта.

Соперником Пуляева станет американец Лиам Андерсон. Бой пройдет в среднем весе. Победитель получит право выступать за крупнейшую спортивную организацию, занимающуюся смешанными единоборствами. Андрей Пуляев представляет новосибирский филиал школы «ШТОРМ» Александра Шлеменко и одержал 7 побед на турнирах лиги Shlemenko Fighting Championship, также он выступал на турнирах промоушна RCC в Екатеринбурге.  В итоге успешные выступления позволили Андрею Пуляеву попробовать свои силы за океаном.

·Спорт

Андрей Пуляев намерен выиграть бой с американцем Лиамом Андерсоном и получить пропуск в самый крупный промоушен ММА.

27 августа в Лас-Вегасе воспитанник школы «ШТОРМ» Александра Шлеменко Андрей Пуляев выступит в главном бою вечера на турнире президента UFC Даны Уайта.

Соперником Пуляева станет американец Лиам Андерсон. Бой пройдет в среднем весе. Победитель получит право выступать за крупнейшую спортивную организацию, занимающуюся смешанными единоборствами. Андрей Пуляев представляет новосибирский филиал школы «ШТОРМ» Александра Шлеменко и одержал 7 побед на турнирах лиги Shlemenko Fighting Championship, также он выступал на турнирах промоушна RCC в Екатеринбурге.  В итоге успешные выступления позволили Андрею Пуляеву попробовать свои силы за океаном.