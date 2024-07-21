Экс-гендиректор «12 канала» заявил, что все данные о нем находятся в открытом доступе.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, экс-гендиректор «12 канала» Александр Малькевич отреагировал на заявление Госдепа США, объявившего награду в 10 млн долларов за информацию о нем. Деятель справедливо заметил, что само заявление абсурдно и информация находится в открытом доступе.

– Есть множество публикаций, можно просто выкачать всю информацию из моего Telegram-канала или со страницы во «ВКонтакте» – я все активно публикую. Каких сведений им там не хватает? – цитирует Малькевича ТАСС.

Отметим, что в США Малькевича обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Госдеп подготовил специальные листовки на разных языках, чтобы найти информацию о россиянине.

Александр Малькевич с 5 мая 2014 года до мая 2018 года проработал гендиректором омского «12 канала», негласно координируя региональный пиар тогдашнего губернатора Виктора Назарова.