Экс-глава 12 канала в Омске засветился в уголовном деле о хищении миллионов

Малькевич и еще четверо лиц обвиняются в махинациях с фиктивными контрактами.

Российский журналист и бывший генеральный директор омского 12 канала Александр Малькевич оказался вовлечен в масштабное коррупционное разбирательство. Ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК. Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Уголовное дело возбуждено в отношении пяти лиц. Их обвиняют в хищении финансовых средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» Санкт-Петербурга, которым с 2021 по 2023 год руководил Малькевич.

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год руководство агентства заключило ряд контрактов с неким частным фондом на оказание услуг об информационном сопровождении организации в интернете. Однако, как установлено следствием, заявленные работы фондом фактически не выполнялись, при этом были предоставлены поддельные отчетные документы о якобы полном исполнении обязательств.

Похищенные 37,2 млн рублей участники организованной группы по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, которые затем обналичили.

Блогер Николай Камнев, известный под псевдонимом Фима Психопат, был помещен под стражу сроком на два месяца решением суда. Ему предъявлены обвинения по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК (отмывание денег).

Одновременно в изолятор временного содержания отправлен заместитель генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» по экономическим вопросам Сергей Сыров, которому вменяется присвоение чужого имущества в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 160 УК).

Третий участник дела, Сергей Кожокар, занимавший должность президента некоммерческой организации «Фонд культуры семьи и детства», находится под домашним арестом. Вместе с мужем задержана и его супруга, Елена Никитина, исполняющая обязанности главы Центра управления регионом. Ее обвиняют в хищении и отмывании денег (ч.4 ст. 160, п.п. «а», « б » ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Никитину также заключили под стражу.