Традиция, существовавшая около десяти лет, была прервана из-за пандемии коронавируса. В этом году шествие состоится.

В следующее воскресенье, 28 июля, в Омске состоится крестный ход в память о Крещении Руси. Принять участие в нем омичей лично пригласил митрополит Омский и Таврический Дионисий.

Священнослужитель напомнил, что традиция совершать крестный ход по улицам города в День Крещения Руси существовала в Омске около 10 лет, но была прервана из-за пандемии коронавируса.

– Благодаря Богу, это испытание ныне закончилось, и у нас нет причин далее откладывать исполнение нашего многолетнего омского обычая, – сказал митрополит.

Крестный ход начнется около 10 часов утра у стен Успенского кафедрального собора и пройдет по улице Ленина до Никольского Казачьего собора. Главной святыней торжественного шествия станет великая всесибирская святыня – икона Божией Матери Абалакская, которую специально привезут в Омск на большой праздник. Поклониться иконе можно будет 27 июля в Успенском соборе и 28 июля – в Никольском соборе по завершении крестного хода.