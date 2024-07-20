Молодой человек беззаботно жил без паспорта целых двенадцать лет. Оформить документ парень решил, когда получил судимость за кражу.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции помогли в получении паспорта 26-летнему омичу, который был условно осужден за совершение кражи. Несмотря на то что паспорт в России выдают с 14 лет, молодой человек впервые получил документ только через двенадцать лет.

За помощью в оформлении паспорта парень, находящийся на испытательном сроке, обратился к старшему инспектору группы пробации уголовно-исполнительной инспекции.

– Совместно со специалистами миграционной службы была разработана индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации осужденного, которой было предусмотрено прохождение процедуры установления личности, а также оплата государственной пошлины, – рассказали о механизме получения паспорта в службе.

Благодаря совместным действиям сотрудников ведомств в рамках института пробации осужденный стал полноправным гражданином России.