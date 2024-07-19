Также на это повлияло подорожание топлива на заправках. Инфляция в регионе выше, чем в среднем по России.

В июне уровень инфляция в Омской области составил 8,6 %, сообщили в Банке России. По данным регулятора, это ниже, чем по Сибирскому федеральному округу, но выше среднего по России. Причин разного уровня инфляции несколько. Так, на это повлиял рост цен на автомобильное топливо.

– Омичи, скорее всего, заметили, что в июне выросли цены на автозаправках. Ситуация, которая сложилась в рознице, связана с ростом цен на топливо на оптовом рынке, – говорит управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов. – Поэтому бензин популярных марок АИ-92 и АИ-95 в прошлом месяце подорожал сильнее в годовом выражении, чем в мае.

Еще одной причиной стал рост цен на строительные материалы. Они подорожали из-за повышенного спроса: в Омской области активно строятся частные дома ,и жители делают в них ремонт.

В целом по стране в июне подорожали подсолнечное масло и шоколадные конфеты. Это коснулось и Омской области.