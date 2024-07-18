Форум сотрудничества в области сельскохозяйственного образования и исследований Шелкового пути проходил в Ташкенте.

Омский аграрный университет им. П.А.Столыпина принял участие в IX Форуме сотрудничества в области сельскохозяйственного образования и исследований Шелкового пути, а также ежегодной конференции Альянса инноваций в области сельскохозяйственного образования и исследований Шелкового пути на тему технологического обеспечения для высококачественного развития сельского хозяйства. Форум проходил в Ташкенте.

В рамках работы конференции были представлены доклады 51 представителя руководства университетов Альянса Шелкового пути. В обсуждениях принимали участие 80 местных экспертов, а также 120 иностранных специалистов вузов из 13 стран, включая Россию, Беларусь, Китай, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Особое внимание было уделено цифровому сельскому хозяйству, биобезопасности, борьбе с голодом и устойчивому развитию. Будучи ведущим образовательным и научно-исследовательским центром, ОмГАУ представил свои достижения и инновационные работы.

Одним из важных моментов форума стала выставка сельскохозяйственной продукции на площадке Ташкентского государственного аграрного университета, организованная Министерством сельского хозяйства, научно-исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями Узбекистана, а также экскурсия по Ташкентскому государственному аграрному университету.

Представители Омского ГАУ проводили переговоры с руководством партнерских университетов из Китая, Беларуси, Монголии Таджикистана и Казахстана по планированию дальнейшей стратегии развития сотрудничества и обмену опытом. Достигнуты договоренности о подписании соглашений о сотрудничестве с Тяньцзиньским сельскохозяйственным университетом, Кыргызским национальным аграрным университетом им. К.И. Скрябина, с Ташкентским государственным аграрным университетом. Подписан меморандум по научно-исследовательскому сотрудничеству с Научно-исследовательским институтом генетических ресурсов растений Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан.

Омский ГАУ является постоянным членом Альянса Шелкового пути с 2016 г. и в очередной раз подтверждает стремление к развитию, совершенствованию образовательных и научных программ, а также активному участию в международном научном, образовательном и социокультурном сообществе.