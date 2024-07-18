Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

По данным синоптиков, велика вероятность повторения вчерашнего разгула стихии. 

В министерстве региональной безопасности опубликовали предупреждение от метеорологов Обь-Иртышского УГМС.

Согласно прогнозам сегодня, 18 июля,  в течение дня ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь и гроза. Такая погода сохранится и 19 июля.

Напомним, что вчера, 17 июля, сильный ливень заставил экстренные службы работать в круглосуточном режиме. Последствия устранили к утру. За минувшие сутки выпала рекордная норма осадков. 

·Общество

По данным синоптиков, велика вероятность повторения вчерашнего разгула стихии. 

В министерстве региональной безопасности опубликовали предупреждение от метеорологов Обь-Иртышского УГМС.

Согласно прогнозам сегодня, 18 июля,  в течение дня ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь и гроза. Такая погода сохранится и 19 июля.

Напомним, что вчера, 17 июля, сильный ливень заставил экстренные службы работать в круглосуточном режиме. Последствия устранили к утру. За минувшие сутки выпала рекордная норма осадков. 