Мэр Омска поручил всем профильным службам перейти на круглосуточный режим работы и устранить последствия стихии.

Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на многочисленные сообщения в соцсетях о подтопленных ливнем дворах, дорогах и подземных переходах. Глава города провел заседание оперативного штаба, на котором собрались представители Управления дорожного хозяйства и благоустройства омского подразделения «Росводоканала», АО «Омскэлектро» и других ресурсоснабжающих организаций.

В связи со сложившейся обстановкой Шелест поручил профильным службам перейти на круглосуточный режим работы. Общими усилиями необходимо откачать воду, восстановить электроснабжение, отремонтировать светофоры, а также убрать упавшие деревья, ветки и другие предметы с дорог. Мэр попросил включиться управляющие компании. В зоне особого внимания остается Немецкий поселок, где подтопило частный сектор. Глава округа Алексей Наседкин вместе с руководителем окружного Дорожно-эксплуатационного участка предпринимают все необходимые мероприятия для исправления ситуации. Заняты делом и главы других округов.

- Главы других округов также занимаются проблемными адресами на своих территориях. Никто не отсиживается в сторонке — все работают, - подчеркнул Шелест.

К слову, количество осадков обновляет исторический максимум. За минувшие сутки выпало 33 миллиметра осадков, что составляет 157% от декадной нормы. Работа по откачке воды и промывке ливневок ведется круглосуточно.